Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Юнистрим» без его подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB+» со «стабильным» прогнозом.

Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отказом банка от поддержания рейтинга и отсутствием у «Эксперт РА» достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов, поясняют в агентстве.



Как напоминает «Эксперт РА», КБ «Юнистрим» является расчетным банком одноименной системы международных денежных переводов, работающей более чем в 90 странах. Система переводов UNIStream является национально значимой и входит в тройку лидеров рынка России и стран СНГ.