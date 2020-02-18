Рубль дешевеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар и евро прибавляли по 18 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,77 рубля (плюс 31 копейка), курс евро — 69,09 рубля (плюс 36 копеек).



Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, ожидается разнонаправленная динамика курса рубля на открытии торгов. По ее словам, прогноз по курсу доллара сохраняется в 63—64 рубля и снижается прогноз по курсу евро до 68—69 рублей.

«В широком боковике с границами 62—64,4 останется и пара доллар-рубль. В первой половине дня ждем движения в район 64. Но на этой неделе с каждым днем будет возрастать действие фактора приближения налогового периода, поэтому верхняя граница боковика вряд ли будет пробита», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.