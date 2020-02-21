Банк России готовит предложения по усилению борьбы с утечками персональных данных клиентов финансовых организаций, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на XII Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы. По его словам, только надзорными методами решить проблему невозможно.

«Создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, можно только совместными усилиями Банка России, Минкомсвязи, Роскомнадзора. Необходимо упростить доступ правоохранительных органов по противодействию тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные. Соответствующую инициативу мы сейчас готовим и в ближайшее время направим в адрес наших коллег в Минкомсвязи и в Роскомнадзор», — сказал Скобелкин.

«Я думаю, назрел уже вопрос изменений в законодательство, которое регулирует вопросы сохранности и использования персональных данных», — добавил он.

Ранее «Известия» сообщили, что в Сети появились две новые базы с данными десятков тысяч клиентов Сбербанка. В «Сбере» заявили, что речь идет об информации 2015—2016 годов.