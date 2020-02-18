Центробанк 25 февраля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «250-летие вхождения Ингушетии в состав Российского государства», следует из релиза регулятора.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

«На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты: «3 рубля», дата: «2020 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты изображены стилизованные мужской и женский силуэты в национальных костюмах; на дальнем плане расположено выполненное в технике лазерного матирования изображение старинных ингушских башен и горной цепи; нижняя часть монетного поля оформлена с использованием традиционных ингушских орнаментов; по окружности имеется надпись: «250 лет вхождения Ингушетии в состав Российского государства», отмечается в сообщении.

Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж — 3 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, заключили в ЦБ.