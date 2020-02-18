Ответственность за утечки персональных данных клиентов нужно ужесточить вплоть до уголовной, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин журналистам на XII Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сфере.

ЦБ планирует направить свои предложения в Минсвязи и Роскомнадзор по ужесточению ответственности за утечки персональных данных россиян.

«Закон требует серьезных изменений в части ответственности за использование персональных данных, это огромная проблема. И к сожалению, даже кредитные организации и то допускают такие утечки», — отметил Скобелкин.

«Человеческий фактор — это отговорки. Должны быть в банках созданы системы, которые позволяют контролировать все это дело», — считает представитель регулятора. «Я считаю, что здесь крайне жестко нужно подходить к ответственности за то, что ты снял копию с моего паспорта и, если выяснится, что утечка произошла от тебя, то это уголовная ответственность», — отметил Дмитрий Скобелкин.

Он добавил, что штрафы для организаций должны быть увеличены, а для должностных лиц должна быть также «жесточайшая административная и уголовная ответственность».

