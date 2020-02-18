Число клиентов, которым банки отказали в заключении договора банковского обслуживания, с апреля по декабрь 2019 года сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил журналистам директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на XII Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сфере.



«На самом деле, когда перечень отказников стал циркулировать по системе, количество среднедневных отказов не увеличилось. Как тогда, так и сегодня они находятся примерно на одном уровне. Другое дело, что по совокупности количество отказов и количество лиц, в отношении которых они применяются, постоянно уменьшаются», — рассказал Ясинский.

Так, количество отказников с апреля по декабрь 2019 года уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество отказов в заключении договора банковского обслуживания сократилось в два раза.

«Это произошло, во-первых, благодарю тому, что Банк России совместно с Росфинмониторингом с апреля 2019 года ввели определенный фильтр на пути движения перечня отказников в банке», — отметил Ясинский. В ЦБ уточнили, что всего кредитные организации реабилитировали 2% от общего числа отказников.