Банк «Уралсиб» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,1—0,2 процентного пункта.

Депозит «Доход» открывается под 4,4—4,8%, «Рост» под 3,5—4,1%, а «Комфорт» под 3,4—3,9% годовых. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — от 91 до 1095 дней и 1100 дней.

«Почетный пенсионер» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 367 и 732 дня) оформляется под 4,4—4,8% годовых (прежде — под 4,5—5%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Достойный дом детям» (от 1 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) составит 4,4—4,8% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально.

Все вклады, кроме депозита «Доход», можно пополнять.

Кроме того, окончен прием вкладов «Прогноз отличный» и «Янтарь».