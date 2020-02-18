Банк России сообщил о новых решениях о привлечении финансовых организаций к административной ответственности, вступивших в силу 18 февраля .

В частности, постановлениями от 27 и 23 декабря 2019 года соответственно банк «Открытие» и Тинькофф Банк, как уже неоднократно до этого, привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

В свою очередь банк «Зенит» постановлением от 31 января этого года привлечен к ответственности по статье 15.26.3 КоАП. Она формулируется как «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок».

Всем трем банкам назначены административные штрафы. По каждой из упомянутых статей КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, компания «Росгосстрах» уже не в первый раз привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 13.25 КоАП («Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах»). В соответствии с каждым из двух постановлений от 27 января компании назначен административный штраф.

Для юрлиц штраф по части 3 статьи 13.25 КоАП (за «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством») предусмотрен в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.