Банк «Московское Ипотечное Агентство» снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Максимальный-2018» (от 100 тыс. рублей на 180 и 367 дней) составит 5,3—5,6% годовых (вместо 6—6,3%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Активный» (от 50 тыс. рублей на 90, 180 и 367 дней) оформляется под 3,9—4,9% (ранее — под 4,55—5,55%), а «Премиальный» (от 3 млн рублей на 367 дней) — под 5,75% годовых (вместо 6,45%).

По вкладу «Накопительный-2018» (от 100 тыс. рублей на 1 096 дней проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 4,9% (прежде — 4,93%).

Для этих трех вкладов предусмотрены дополнительные взносы. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.