Банк ДОМ.РФ снизил ставки по депозитам в рублях и долларах.

Доходность вклада «Хорошее начало» (от 100 тыс. рублей) составит 4,55—5,05% (ранее — 5,1—5,55%), а «Сезонного» (от 30 тыс. рублей) — 4,5—5% (вместо 5,05—5,5%). Сроки депозитов — 91, 181 и 367 дней.

«Ипотечный» (от 100 тыс. рублей на 365 дней) оформляется под 4,7% (вместо 5%).

Доходность вклада «Базовый сберегательный» в рублях составит 4,45—5,3% (вместо 5—5,8%), в долларах — 0,25—1% (прежде — 0,45—1,3%), а «Базового пенсионного» — 4,55—5,4% в рублях (до этого — 5,1—5,9%) и 0,35—1,1% в долларах (ранее — 0,55—1,4%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 500 долларов. Сроки — 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней.

Проценты по всем вышеуказанным вкладам выплачиваются в конце срока.

«Пополняемый сберегательный» в рублях открывается под 4,3—4,75% (ранее — под 4,7—5%), в долларах — под 0,15—0,3% годовых (вместо 0,35—0,55%).

«Расчетный сберегательный» оформляется под 4,15—4,45% в рублях (прежде — под 4,55—4,85%) и под 0,1—0,25% годовых в долларах (до этого — под 0,3—0,45%).

Процентные ставки по вкладу «Пополняемый пенсионный» в рублях составляют 4,4—4,85% (ранее — 4,8—5,1%), в долларах — 0,25—0,4% годовых (вместо 0,45—0,6%).

«Расчетный пенсионный» открывается под 4,25—4,55% в рублях (прежде — под 4,65—4,95%) и под 0,2—0,35% годовых в долларах (до этого — под 0,4—0,55%).

Минимальная сумма депозитов «Пополняемый сберегательный», «Расчетный сберегательный», «Пополняемый пенсионный» и «Расчетный пенсионный» составляет 30 тыс. рублей или 500 долларов. Сроки — 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней.

Доходность «Растущего» депозита составит 4,9% (вместо 5,35%), а «Растущего пополняемого» — 4,4% годовых (против прежних 4,7%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, срок — 367 дней.

Проценты по вкладам «Пополняемый сберегательный», «Расчетный сберегательный», «Пополняемый пенсионный», «Расчетный пенсионный», «Растущий» и «Растущий пополняемый» выплачиваются ежемесячно.



Дополнительные взносы можно вносить в депозиты «Сезонный», «Базовый сберегательный», «Базовый пенсионный», «Пополняемый сберегательный», «Расчетный сберегательный», «Пополняемый пенсионный», «Расчетный пенсионный» и «Растущий пополняемый».