Банк ДОМ.РФ уменьшил ставки по ипотечным программам. Размер снижения составил до 0,6 процентного пункта.

Обновленные ставки по-прежнему зависят от суммы кредита и первоначального взноса и составляют:

8—9,9% годовых по программе «Новостройка» ;

8,3—10,2% годовых по предложению «Готовое жилье» ;

8—9,8% годовых по рефинансированию .

Минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из Пенсионного фонда России. Для зарплатных клиентов банка действует дисконт к базовой ставке в размере 0,4 п. п. При желании заемщики могут дополнительно снизить ставку на 0,5 или 1 п. п. при совершении единовременного платежа в размере 2% или 3,5% от суммы кредита соответственно.

«Также банк уменьшил размер первоначального взноса и соотношения «кредит/залог» при рефинансировании до 10% и 90% соответственно (ранее составляли 15% и 85%), что выгодно отличает его предложения среди аналогичных продуктов на рынке. При отказе клиента от личного страхования предусмотрена надбавка к ставке в размере 0,7 процентного пункта», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

В зависимости от региона кредитования денежные средства предоставляются в сумме до 30 млн рублей на срок до 30 лет.



Аналогичные изменения по продуктам произошли в банках, выдающих ипотеку по стандартам Банка ДОМ.РФ.