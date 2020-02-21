Темпы роста кредитного портфеля Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) заставляют акционеров задуматься о докапитализации банка, но для этого необходимо увеличить кредитование некоторых стран-участниц, рассказал в интервью РИА Новости президент института развития Дмитрий Панкин.

«Вопрос о докапитализации ЧБТР обсуждается, мы предлагаем увеличить капитал в два раза. Некоторые акционеры поддержали нас сразу: это Турция, Греция, у них самые большие кредитные портфели в банке. Сложнее — с Украиной, которая пока вложила в банк больше средств, чем получила из него кредитов», — сказал Панкин.

«Похожая ситуация складывается с Болгарией и Румынией: мы сейчас заинтересованы в том, чтобы наращивать портфель в этих странах», — добавил он.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция), уставный капитал банка — 3,45 млрд евро. Банк активно наращивает кредитный портфель в Черноморском регионе, отдавая предпочтение инфраструктуре.

Согласно финотчетности ЧБТР за первое полугодие 2019 года, общий проектный портфель банка достиг 1,65 млрд евро, сейчас, по словам Панкина, он уже вырос до 2 млрд евро. «Мы планируем до конца 2020 года довести его до 2,4 миллиарда евро — и мы уже подходим к предельному уровню соотношения размера капитала к выданным кредитам», — заявил он. А значит, если акционеры не согласятся докапитализировать банк, то руководству придется выбирать между стагнацией или снижением инвестиционного рейтинга банка, которое означает повышение стоимости заимствований для ЧБТР.

По уставу ЧБТР, на одного акционера может приходиться не более 30% общего кредитного портфеля банка. В реальности доля каждой страны связана с величиной ее участия в капитале. Наибольшие доли в уставном капитале — по 16,5% приходятся на Россию, Грецию и Турцию. На Румынию приходится 14%, Болгарию и Украину — по 13,5%, Азербайджан — 5%, Албанию — 2%, Армению — 1%, Грузию и Молдавию — по 0,5%, и еще 0,5% капитала не распределены.

В кредитном портфеле самые большие доли приходятся на Грецию и Турцию — по 22—24%. Портфель России, которая является третьим крупнейшим акционером, сейчас около 15%, но банк активно его наращивает. Если в середине 2018 года на Россию приходилось только 11,5% общего кредитного портфеля, то уже через год эта доля выросла до 13%, а общий объем российских кредитов достиг 230 млн евро. К середине 2020 года банк планировал нарастить российский портфель до 350—380 млн евро.