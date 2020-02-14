Если раньше большинство арендованного имущества учитывалось в рамках операционной аренды только на внебалансовых счетах, то теперь по каждому объекту аренды требуется учет актива (представляющего собой право пользования) и арендного обязательства с отражением по счетам раздела А.



Учет по МСФО 16 трудозатратен, даже если у банка всего пара десятков объектов аренды. Необходимо рассчитывать обязательство на основе дисконтированных платежей, учитывать все дополнительные расходы при расчете актива.



Параллельно с фактически заключенными договорами аренды с арендодателями банки будут вести отдельные договоры аренды, которые рассчитываются, исходя из предполагаемого срока эксплуатации имущества, то есть, это не обычные 11 месяцев, а 3-5-10 лет. Как правило, за такой срок договоры с арендодателями часто перезаключаются на других условиях, а это потребует пересчета плановых графиков платежей, активов и обязательств.



Осенью прошлого года наша компания выпустила продукт «ПрограмБанк.МСФО 16», который соответствует требованиям нового стандарта и объединяет все задачи по арендуемому имуществу — аналитический и бухгалтерский учет, документооборот и расчеты с арендодателем. Кроме этого, в продукте реализован этап перехода на МСФО 16.



Новый продукт заинтересовал российские банки. Одним из банков, которые приобрели «ПрограмБанк.МСФО 16», является «Заубер Банк».



«...Банк давно работает с компанией «ПрограмБанк». Мы заранее обратили внимание на существенные изменения в законодательстве, посмотрели продукт, который реализовала компания, выяснили интересующие нас вопросы. Сейчас проект в «горячей фазе», в конце февраля планируем ввести «ПрограмБанк.МСФО 16» в промышленную эксплуатацию...» — комментирует представитель банка.



Помимо «Заубер Банка», идет внедрение «ПрограмБанк.МСФО 16» еще в нескольких банках, один из которых входит в ТОП-5 банковского рынка РФ.

Справочная информация



Заубер Банк — коммерческий банк, активный участник финансового рынка, предоставляющий широкий спектр банковских услуг корпоративным клиентам и частным лицам. АО «Заубер Банк» основан в 1992 году на базе одного из банков, входивших в систему «Промстройбанка CCCР». История развития Банка за три четверти века сформировала корпоративные традиции Банка и его безукоризненный авторитет на финансовом рынке. Головной офис банка расположен в Санкт-Петербурге, в филиальную сеть Санкт-Петербурга и Москвы входят 6 дополнительных офисов и 18 операционных касс.



Придерживаясь принципов клиентоориентированности, приоритетным направлением деятельности Банка является предоставление высококачественных финансовых услуг. Строго соблюдая европейские традиции private-banking и Кодекс банковской деятельности , «Заубер Банк» стремится построить долгосрочные дружественные отношения с каждым клиентом.



Компания « ПрограмБанк » является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.

По итогам продаж за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ). Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк