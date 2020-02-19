Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России». Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Минфин и Банк России ранее объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка , он направлен в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа Кабмину первой части пакета.

«В соответствии с законом «О ЦБ», 700 миллиардов рублей предполагается включить в состав доходов Банка России за 2020 год в рамках общего режима, оставшиеся доходы в рамках специального режима будут направлены в казну частично в форме денежных средств, частично — в форме передачи в казну требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу — по депозиту», — сообщили в ЦБ.

Пакет акций Сбербанка будет продан правительству несколькими лотами, а их количество и скорость продажи будут зависеть от наполнения ФНБ.