Благодаря сотрудничеству жители Владикавказа смогут получать через Юнистрим переводы из других регионов России, из стран СНГ и дальнего зарубежья, а также отправлять деньги друзьям и родственникам.

— Мы постоянно расширяем географию, учитывая интересы потенциальных клиентов, — комментирует президент Юнистрим Кирилл Пальчун. — Запустив отправку и выдачу денежных переводов во Владикавказе, мы поможем жителям Северной Осетии поддерживать близких, которые находятся за рубежом.

В удобно расположенных офисах банка-партнера можно не только совершать денежные переводы Юнистрим без открытия счета, но и погашать кредиты Тинькофф Банка, РН Банка, ОТП Банка. С помощью Юнистрим клиенты могут также пополнять банковские карты российских и иностранных эмитентов: VISA, MasterCard, UnionPay, «Мир», UZCARD, «Элкарт» и «Корти Милли».

— Сотрудничество с Юнистрим позволит нам расширить спектр финансовых услуг, которыми может воспользоваться наш клиент. Это очень удобно – в нашем офисе клиент сразу решит несколько задач. Вместе с Юнистрим мы сделаем комфортнее жизнь многих владикавказцев, — отмечает Сергей Шаталов, заместитель председателя правления Классик Эконом Банк.