Политика по привлечению «правильных» инвестиций не должна быть централизованной и требует многоуровневых механизмов управления, рекомендуют эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом пишет «Коммерсант» . Одновременно необходимо учитывать интересы местных крупных компаний, которые пользуются выгодами от инвестиций и могут передавать технологии уже малым предприятиям, считают эксперты, которые изучили влияние прямых иностранных инвестиций на эффективность национальных компаний на внутреннем рынке, в том числе малых и средних предприятий (МСП).

Как следует из доклада, положительные вторичные эффекты для отечественных предприятий от иностранного присутствия в домашнем регионе за счет высокого спроса на промежуточные товары и распространения технологий уравновешиваются высокой конкуренцией за доли рынка и квалифицированных работников. Инвестиции в кросс-сектора могут незначительно повысить производительность местных фирм. Если инвестиции размещаются в других регионах страны, местные предприятия испытывают негативные последствия.

Извлекать выгоду от вторичных эффектов привлечения инвестиций лучше удается крупным компаниям — из-за больших возможностей инвестировать в дополнительные инновации по сравнению с малыми предприятиями. Одновременно дополнительные продукты крупных фирм более востребованы иностранными компаниями благодаря высокому качеству. Небольшие предприятия чаще оказываются в неблагоприятном положении из-за неготовности конкурировать с более технологичными иностранными фирмами в одном сегменте.

Занятость в МСП также снижается вслед за возможным сокращением доли рынка из-за появления иностранной компании и перетока работников за более высокими зарплатами. Одновременно положительный эффект для части МСП наблюдается за счет вытеснения с рынка малых фирм и перераспределения рабочих мест в выжившие фирмы.

По мнению экспертов ОЭСР, политика в области прямых иностранных инвестиций не должна ограничиваться мерами по их привлечению, поддержка должна оказываться и отечественным предприятиям, которые при получении выгод от иностранного присутствия будут распространять их уже на малые предприятия.