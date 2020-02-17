Рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за невыплату зарплаты, пишет РБК. Группа подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях.

Также предлагается исключить уголовную ответственность за неисполнение контрактов. Рабочая группа предлагает разработать механизмы замены лишения свободы за экономические преступления на штрафы, кратные ущербу по делу.

Предусмотрено расширение полномочий прокуратуры по отношению к следствию и оперативно-розыскным органам, а также увеличение для прокуроров сроки рассмотрения и возможной отмены постановления о возбуждении дела. Верховному суду предлагается обобщить судебную практику по экономическим делам, которая поможет в согласовании этих предложений. Рекомендуется ужесточить ответственность для следователей, возбуждающих «необоснованные» уголовные дела по экономическим преступлениям, и судей, назначающих по ним меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также группа предлагает уточнить ограничения на использование статьи 210 УК (создание организованного преступного сообщества) в отношении предпринимателей — следствие должно будет «доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели».

Инициативы рабочей группы Госсовета появились в результате совместных обсуждений с бизнес-сообществом и предпринимателями и направлены на то, чтобы «снизить давление на бизнес, сделать его не сверхрисковой деятельностью», заявили в министерстве промышленности и науки Тульской области.