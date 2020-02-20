В Федеральную службу судебных приставов (ФССП) в 2019 году по поводу нарушения прав при взыскании просроченной задолженности физлиц поступило почти на треть больше обращений, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» . Так, судебные приставы приняли к рассмотрению почти 28,4 тыс. обращений граждан о нарушении закона о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ), что на 29,1% больше, чем годом ранее, следует из отчетности службы. Из рассмотренных в 2019 году обращений обоснованными признаны около 15%.

Чаще всего граждане жалуются на микрофинансовые организации (МФО) (46% жалоб), следом идут профессиональные коллекторы (32,7%). Несколько меньше стало жалоб на банки — 9,4%, а доля жалоб на иных лиц выросла до 11,9%. По итогам рассмотрения судами составленных протоколов по более чем 2,1 тыс. были назначены штрафы в целом на 114,7 млн рублей. Больше всего штрафов заплатили коллекторы — почти 74 млн рублей, МФО нарушения обошлись в 35,7 млн рублей, банкам — в 315 тыс. рублей, иным лицам — в 4,7 млн рублей.

Как пояснили в ФССП, увеличение количества поступающих жалоб граждан на незаконные действия при возврате просроченной задолженности связано в том числе с их информированием о положениях профильного закона.

По словам экспертов, должники стали лучше знать свои права и возможности и начали их более активно использовать. Низкая доля обоснованных жалоб свидетельствует о сохраняющемся невысоком уровне понимания законодательства. Эксперты считают, что жалоб на нарушения при взыскании просроченной задолженности не становится значительно меньше еще и потому, что число должников с просроченными кредитами растет.

По словам юристов, граждане, наоборот, стали чаще подавать обоснованные жалобы, так как появилась практика привлечения взыскателей к ответственности. Однако величина штрафов для коммерческих организаций до сих пор слишком мала и для сокращения количества жалоб на работу взыскателей их размер должен быть повышен. Сейчас, поясняют юристы, во многих случаях компаниям выгоднее заплатить штраф, чем соблюдать закон, и они идут на нарушения вполне сознательно.