Кредитные ставки для девелоперов достигают 12–18%, а иногда достигают 18%, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме члена генерального совета «Деловой России» Владимира Прохорова вице-премьеру Марату Хуснуллину со ссылкой на оценку независимых экспертов. Прохоров просит провести мониторинг случаев неоправданного завышения кредитных ставок для девелоперов, которые возводят новостройки с использованием эскроу-счетов. Также предлагается обязать банки раскрывать информацию о стоимости проектного финансирования.

По официальным данным Банка России, средние кредитные ставки под строительство жилья составляют 5–7%, в отдельных случаях — 1%. В пресс-службе ЦБ пояснили, что размер ставки для девелоперов зависит от оценки риска заемщика и проекта. По мере поступления денежных средств дольщиков на эскроу-счета она снижается.

По словам экспертов, реальность существенно отличается от данных, имеющихся у ЦБ. Вероятно, это происходит из-за того, что не все кредитные организации предоставляют достоверные сведения в Центробанк.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что процентная ставка по кредитам устанавливается индивидуально, ее размер зависит от финансовой модели и риска проекта. По проектному финансированию с эскроу-счетами средний размер ставки за весь период кредитования попадает в диапазон ЦБ. По информации руководителя направления взаимодействия с финансовыми институтами ГК «А101» Анатолия Клинкова, изначальная ставка для девелоперов в среднем составляет 12%. А 14–18%, вероятно, предлагают застройщикам, которые вызывают сомнения у банков, считает генеральный директор VSN Invest Денис Волкович. По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), по уже действующим кредитам средняя ставка составляет около 9,3%.

В письме Владимира Прохорова подчеркивается необходимость обязать банки раскрывать информацию по кредитному договору в части обоснования решения о стоимости займа для конкретного девелопера, а также о назначенной ставке. По мнению автора обращения, мера улучшит ситуацию в отрасли и поможет контролировать рост цен на жилье.