Совкомбанк готовится к IPO и выбрал Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley в качестве организаторов размещения, сообщает Reuters со ссылкой на четыре банковских источника.

Трое из собеседников агентства сказали, что IPO планируется уж в первом полугодии этого года.

По словам источников, вероятно, пул организаторов еще не сформирован окончательно. JP Morgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley отказались от комментариев.

Совкомбанк сообщил в ответ на запрос Reuters, что в данный момент решение о проведении IPO акционерами не принято.

«Акционеры, как мы и ранее публично заявляли, рассматривают теоретически возможность проведения IPO при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры, но конкретных планов нет, мы продолжаем изучать возможность листинга, постепенно к этому готовимся, продолжаем улучшать систему корпоративного управления», — сообщил банк.

«Скорее всего, это будет Московская биржа, с которой мы прекрасно знакомы, как наиболее активный организатор выпуска облигаций », — отметили в банке.



Совкомбанк, среди акционеров которого братья Сергей и Дмитрий Хотимские, думал об IPO последние несколько лет. Миноритарные доли в банке принадлежат суверенным фондам России, Саудовской Аравии, Японии и Катара с 2018 года. В 2018 году РФПИ заявлял, что Совкомбанк может провести IPO в течение трех лет.

