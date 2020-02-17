Сделка по продаже Банком России акций Сбербанка правительству не потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой, следует из соответствующего законопроекта , размещенного на сайте Госдумы.

«Предполагается, что на передачу Банком России обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России» в пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации не будут распространяться положения федеральных законов, регламентирующие порядок: 1) получения предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) банка; 2) получения согласия на осуществление сделки с акциями (долями) банка Федеральной антимонопольной службой (направления уведомления Федеральной антимонопольной службе); 3) уведомления эмитента и Банка России о приобретении (прекращении) права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно ей, законопроект, разработанный в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия Банка России в капитале Сбербанка (напомним, что это 50% плюс одна акция), направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций Сбербанка «позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке».

Как сообщалось, приобретение акций Сбербанка предполагается осуществить в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния. «Размещение средств ФНБ в акции ПАО «Сбербанк России» соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций», — отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом определяется, что продажа обыкновенных акций Сбербанка осуществляется на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. Их приобретение правительством России в лице Минфина будет осуществляться в рамках управления средствами ФНБ. В целях защиты прав миноритарных акционеров Банк России направит обязательное предложение о выкупе акций Сбербанка на рыночных условиях по цене приобретения акций правительством. Выкупленные акции подлежат отчуждению в срок не позднее 31 декабря 2022 года.

В числе прочего в пояснительной записке к законопроекту указано, что в связи с прекращением контроля над Сбербанком предлагается исключить положения, согласно которым в целях поддержания стабильности банковской системы и защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов Банк России на основании решения совета директоров вправе предоставлять субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы) Сбербанку.

Партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко, чье мнение приводит информагентство РБК , которое обратило внимание на содержащиеся в законопроекте о продаже Сбербанка исключения, отмечает, что «федеральные законы считаются равными друг другу по юридической силе. При равной силе нормативных актов применяется последний принятый». При этом, по словам Ермоленко, если уведомление ЦБ и получение согласия на свою же сделку, действительно, не имели бы смысла, то «исключение для ФАС непонятно».



Ранее в понедельник стало известно, что Счетная палата проанализирует передачу Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству за счет средств ФНБ, поскольку, по словам аудитора ведомства Алексея Саватюгина, «на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ».