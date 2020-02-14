Сбербанк и «Яндекс.Касса» расширили возможности сервиса «B2B-платежи» для онлайн-расчетов между юридическими лицами, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Раньше он был доступен только компаниям, у которых есть счета в Сбербанке. Теперь такой счет понадобится только покупателю товаров и услуг, а продавец сможет принимать онлайн-оплату от корпоративных клиентов на расчетный счет в любом российском банке», — говорится в релизе.

Подключить «B2B-платежи» можно через «Яндекс.Кассу». С помощью сервиса продавцы смогут принимать онлайн-оплату от всех клиентов интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн», а это более 2,5 млн компаний.

Для оплаты нужно выбрать на сайте продавца товар или услугу и нажать кнопку «Оплатить через Сбербанк Бизнес Онлайн», затем выбрать способ авторизации и подтверждения платежа — с помощью СМС-пароля или токена. Вводить реквизиты продавца не придется — они автоматически добавятся в платежное поручение. Сразу после оплаты продавец получит уведомление и информацию о юрлице покупателя (для закрывающих документов). После этого продавец сможет отгрузить товар или оказать услугу, не дожидаясь, когда деньги придут на его счет или когда покупатель пришлет платежное поручение.

«Таким образом, «B2B-платежи» позволяют сократить срок расчета между юрлицами с одного — трех дней до 1–3 минут, ускоряя работу бухгалтерии и помогая повышать продажи», — резюмируют в банке.

Сбербанк и «Яндекс.Касса» запустили B2B-платежи в октябре 2018 года. Средняя сумма платежа через сервис сегодня составляет 26 тыс. рублей. Потенциальная аудитория B2B-платежей — все российские организации, работающие с корпоративными клиентами.

