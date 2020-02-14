Райффайзенбанк расширяет программу льготной ипотеки, субсидируемой государством. Как сообщили в кредитной организации, теперь на ставку 4,99% могут претендовать семьи, в которых есть ребенок с особенностями развития.

«При этом не имеет значения его год рождения или количество детей в семье. Для того чтобы получить льготы, достаточно одной справки, подтверждающей состояние здоровья особого ребенка», — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

По его словам, подать заявку на ипотеку и получить одобрение можно в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для других регионов России.



Семьи, которые оформили ипотеку ранее, смогут рефинансировать свой кредит на новых условиях. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые уже рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.