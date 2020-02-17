Большинство россиян считают, что введение материнского капитала на первого ребенка приведет к повышению рождаемости в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» .

Так, положительный ответ на соответствующий вопрос дали в общей сложности 59% респондентов, из которых 34% ожидают значительного повышения рождаемости, еще 25% — незначительного.

В ходе опроса выяснилось, что об озвученном в послании Федеральному собранию предложении президента РФ Владимира Путина выплачивать материнский капитал за рождение не только второго ребенка и последующих детей, но и первого ребенка знают 61%, еще 32% что-то слышали, а 7% услышали впервые от организаторов опроса. При этом 88% от общего количества респондентов относятся к инициативе положительно.

Считают сумму выплат за первого ребенка существенной 67%, не очень существенной — 25% россиян. Напомним, речь шла о сумме около 467 тыс. рублей. «Первое мнение чаще других разделяют, что важно, люди, планирующие в ближайшие годы завести детей, и состоятельные. Второе — москвичи и необеспеченные граждане, которые, по всей видимости, прикидывая на себя, считают, что и такая сумма кардинально их положения не изменит», — отмечают авторы исследования.

Треть респондентов говорят, что если бы они думали завести ребенка, выплата повлияла бы на их решение, 55% — что нет.



В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек.