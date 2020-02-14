Банк России установил официальные курсы валют на 18 февраля.

Курс доллара понизился на 14,51 копейки, составив 63,3085 рубля (63,4536 рубля на 17 февраля). Курс евро опустился на 15,09 копейки до 68,6201 рубля (с 68,771 рубля на 17 февраля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,29 рубля (минус 27 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:35 мск стоил 68,65 рубля (минус 25 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 63,21 до 63,46 рубля за доллар и от 68,52 до 68,78 рубля за евро.