Индекс «кредитного здоровья» граждан России в IV квартале 2019 года вырос до 96 пунктов и вернулся на уровень конца 2014 года (в IV квартале 2014 года — также 96 пунктов). Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании FICO. Показатель индекса соответствовал также снижению доли «плохих» заемщиков в стране на 1,71 процентного пункта — с 14,96% (в III квартале 2019 года) до 13,25%.

Улучшение «кредитного здоровья» было зафиксировано абсолютно во всех федеральных округах РФ. Самый значительный рост показателя был отмечен в Приволжском, Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах — на 4 пункта. В Центральном, Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах рост индекса составил 3 пункта. Меньше всего индекс вырос в Северо-Кавказском федеральном округе — на 2 пункта.

По состоянию на 1 января 2020 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя: в Центральном — 100 пунктов, в Приволжском и Северо-Западном — по 98 пунктов. Остальные федеральные округа находятся ниже общероссийского уровня: Уральский и Южный (по 95 пунктов), Дальневосточный и Северо-Кавказский (по 92 пункта), Сибирский (89 пунктов).