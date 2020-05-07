Минфин пока отложил идею изменения сроков для признания налогового резидентства РФ, запроса от бизнес-сообщества на это нет, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Нет, его (законопроекта. — Прим. ред.) не будет, потому что это преждевременная мера. Сейчас, после обсуждения с бизнес-сообществом, мы услышали их позицию и решили дополнительно проработать данный вопрос», — сказал он.

На прошлой неделе Минфин опубликовал законопроект, позволяющий нерезидентам платить в России НДФЛ по ставке 13% (сейчас 30%) в отношении доходов, полученных от трудовой деятельности. Но нормы об изменении сроков для признания резидентства РФ в нем не было. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее отмечал, что упрощенный порядок признания физлица налоговым резидентом РФ с минимальным сроком пребывания на территории страны в 90 дней будет применяться только по желанию самого налогоплательщика.

«Мы договаривались проработать о 90 днях по желанию, но пока активной позиции о том, что это необходимо делать, от бизнес-сообщества нет. Все-таки запрос должен быть на это. Соответственно, пока такого запроса нет», — отметил Сазанов.

«Ко второму чтению (законопроекта о ставке 13%. — Прим. ред.) поступит — проработаем. На данном этапе всех устраивала та редакция законопроекта, которая Минфином разработана», — добавил он.