Правительство ужесточает контроль за исполнением распоряжений президента РФ Владимира Путина, пишут «Известия» . Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минфину, Минтрансу, Минобрнауки и ФАС представить в профильные департаменты правительства списки выданных указаний президента, причины их неисполнения и срыва сроков, а также предложения по продлению дедлайнов. Также глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко поставил задачу создать специальную рабочую группу по анализу реализации президентских и правительственных директив.

В Минэкономразвития заявили, что занимаются инвентаризацией и анализом документов, находящихся на исполнении. Завершен первый этап, в рамках которого рассмотрено около 200 поручений. В Минфине заявили, что работа по своевременному и качественному исполнению поручений президента и правительства налажена. Результат — отсутствие фактов просрочек в исполнении документов за последние годы, заверили в пресс-службе. В Минтрансе сообщили, что информация в установленном порядке направлена в правительство РФ. В ФАС отметили, что регулярное предоставление анализа предписаний руководства страны — стандартная работа службы.

По словам экспертов, реализация нацпроектов входит в решающую фазу, и если не наладить координацию между органами власти здесь и сейчас — с высокой долей вероятности цели национального развития не будут достигнуты. Кроме этого, и внешняя обстановка диктует необходимость ужесточать контроль за эффективность ведомств.

Предпоследние майские указы президента, анонсированные им в 2013 году, включали в себя ряд стратегических задач. Ни одна из поставленных задач не была выполнена полностью.