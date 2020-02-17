Правительство утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования, в которых прописало виды угроз российскому сегменту Интернета. Об этом сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, угрозы подразделяются на три типа: угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета, передает РБК .

Угрозой устойчивости Кабмин считает нарушение работы сети связи при неполадках в функционировании ее фрагментов или из-за воздействия природного и техногенного характера. К ним относят:

отсутствие доступа к связи у физических и юридических лиц, в том числе для вызова экстренных служб, из-за аварий или перегрузки узла;

отказ в услугах связи владельцам критически важных объектов, если их использование может привести к нарушению или прекращению работы таких объектов.

Угрозой безопасности правительство, в частности, называет:

предоставление доступа к информации или сайтам в Интернете, использование которых ограничено законом на территории России;

борьбу с ограничением доступа к запрещенным на территории страны ресурсам и информации;

нарушение работы государственных сайтов и органов местного самоуправления;

компьютерные атаки и другие информационные воздействия на средства и сети связи, в результате которых нарушается работа Интернета на территории России.

Угрозами целостности, в частности, считаются:

перебои в работе Интернета, из-за которых нарушается соединение или доступ к сайтам, принадлежащим одному или нескольким иностранным государствам, а также невозможность обмена информацией с пользователями, которые находятся за границей;

перебои в работе Интернета, из-за которых невозможны соединение, обмен информацией или доступ к сайтам, базирующимся в одном или нескольких регионах России.

Для устранения описанных угроз правительство предлагает:

организационно-технические мероприятия для восстановления работы сети связи общего пользования;

изменение маршрутов сообщения электросвязи;

резервирование линий и каналов связи в сети общего пользования;

изменение конфигурации средств связи;

применение средств защиты связи;

оповещение операторов и пользователей о наличии угрозы и действиях для ее устранения, а также мероприятия по предупреждению угрожающих ситуаций.

В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает «устанавливать требования к функционированию систем управления сетями связи при возникновении угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России Интернета». Так называемый закон о суверенном Рунете вступил в силу с 1 ноября прошлого года. Он предусматривает, что операторы связи теперь будут устанавливать технические средства, которые смогут противодействовать угрозам устойчивости, безопасности и целостности Интернета в России.

Позже Путин объяснял, что закон о суверенном Рунете необходим, чтобы не допустить негативных последствий возможного отключения мировой Сети, которая управляется в основном из-за границы. При этом, как уверял президент, Россия не движется в сторону закрытия Интернета, и власти не собираются этого делать. Суверенитет, по словам Путина, предполагает, что у государства будут свои ресурсы без каких-либо ограничений.



На прошлой неделе операторы отчитались о тестировании систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection) на Урале в рамках закона о суверенном Рунете. Некоторые из них сообщали о снижении скорости трафика, жалобах пользователей на качество связи, а также о перебоях с оказанием услуг связи.