Крупнейший в стране форум по электронным финансам iFin-2020 пройдет 19 и 20 февраля 2020 года в Москве. Уже в двадцатый раз он соберет свыше восьмисот лидеров и специалистов бизнес- и ИТ-подразделений банков, их руководителей и топ-менеджеров, разработчиков решений.

В этом году, по традиции, консорциум iCAM выступит спонсором Форума и представит горящие решения от компаний: iDSystems, iSimpleLab, iQStore, SDK Systems. В экспозиции форума, на стендах № 3 и №4, посетителей ждут все инструменты, необходимые банкам, чтобы исполнить обязанности по участию в развитии информационного общества, выполнить требования регулятора и получить положительный эффект для своего бизнеса. Участие компаний консорциума в iFin-2020 пройдет под лозунгом «Легче, чем пожар тушить, НАМ его предупредить!». Потому и в экспозиции, и в выступлениях в деловой программе представители компаний будут развернуто рассказывать о таких решениях для банков, как взаимодействие с ЕБС, соответствие № 683-П, исполнение 63-ФЗ, присоединение к СБП и о многом другом.

Для деловой программы Форума iCAM подготовил следующие выступления:

19 февраля

В секции-дискуссии 1 «Электронные финансовые услуги и сервисы для ИП, МСБ и корпораций» в 12:10-12:25 директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников представит доклад «От открытого API к SDK».

В секции-дискуссии 2 «ИТ-базис современной финансовой организации. Инфраструктура, бизнес-процессы, цифровизация» в 11:35-11:55 генеральный директор iDSystems Андрей Федорец выступит с докладом «Микросервисы и макропроцессы».

В секции-дискуссии 3 «Информационная и кибербезопасность финансовых организаций и их клиентов» в 16:00-16:15 директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников и представитель АО «НПО «Эшелон» Владислав Савченко выступят с совместным докладом «Ответы на вопросы по 683-П».

20 февраля

В секции-дискуссии 4 «Электронные финансовые услуги и сервисы для физических лиц» в 13:25-13:45 директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников представит доклад «Цифровой банкинг для цифрового общества».

В секции-дискуссии 5 «СБП: C2C и B2C-переводы, C2B-платежи и эквайринг» в 15:40-15:55 генеральный директор iDSystems Андрей Федорец выступит на тему «Мучительная смерть банковской карты».

Напоминаем, что XX Международный Форум iFin-2020 «Электронные финансовые услуги и технологии» пройдет 19-20 февраля 2020 года в Москве, в гостинице «Рэдиссон Славянская». Подробности — на сайте мероприятия .

Консорциум iCAM ждет встречи с вами на наших стендах и выступлениях!

О компаниях:

Инновационный консорциум iCAM осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2018 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM , являются 25% действующих российских банков, 50 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний: