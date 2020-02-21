Олег Машталяр занял пост советника председателя правления Совкомбанка и будет курировать взаимоотношения банка с государственными структурами и общественными организациями. Об этом сообщили в Совкомбанке, напомнив, что ранее Машталяр занимал должность председателя правления банка «Зенит».

«Олег Машталяр присоединился к команде Совкомбанка, став руководителем направления GR (government relations — взаимодействие с органами государственной власти). Он назначен на должность советника председателя правления. На этом посту Олег будет отвечать за выстраивание и развитие работы с профильными государственными структурами и экспертным сообществом, а также решать стратегические задачи Совкомбанка в сфере регулирования», — сообщили в кредитной организации.

Заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов продолжит выполнять часть функционала GR совместно с Олегом Машталяром, но при этом основное внимание уделит развитию департамента Wealth Management — направлению по обслуживанию привилегированных клиентов банка.



Олег Машталяр родился в 1971 году. В 1994-м окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «инженер-механик». В 2008 году завершил обучение на специализированном банковском курсе в бизнес-школе INSEAD. С 1996 по 2009 год работал в МДМ Банке, где прошел путь от начальника отдела коммерческого кредитования до заместителя председателя правления. В период с апреля 2008 года по февраль 2009 года исполнял обязанности председателя правления. С 2009 года по апрель 2017 года возглавлял московское представительство компании «Эн Эр Гроус Консалтинг Лтд» (Кипр). В период с ноября 2017-го по февраль 2020-го занимал должность председателя правления «Зенита».