В «регулятивной песочнице» Банка России успешно завершено пилотирование блокчейн-платформы для выпуска и оборота цифровых прав. Она позволяет оцифровывать (токенизировать) товары, услуги, ценные бумаги и другие активы, сообщает пресс-служба регулятора.

Особенность площадки — возможность выпуска гибридных токенов, обеспеченных одновременно различными активами. Выпускать цифровые токены на площадке сможет любая организация. Все это позволяет расширить возможности бизнеса по привлечению финансирования, а также создает потребителям новые удобные инструменты для инвестиций.

«Это был один из самых масштабных проектов «песочницы». Мы детально изучили новую бизнес-модель и ее соответствие потребностям рынка. Важная деталь сервиса — использование гибридных токенов, которые позволяют легко подстраиваться под запросы бизнеса и потребителей и предоставляют гибкие решения для привлечения инвестиций. По итогам пилотирования Банк России предложил включить в проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» положения, необходимые для внедрения и развития таких решений на формирующемся рынке цифровых активов, которые были поддержаны государственными органами и бизнесом», — отметил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Напомним, что «регулятивная песочница» Банка России позволяет протестировать инновационные технологии и сервисы на финансовом рынке и в случае их успешного пилотирования инициировать подготовку законодательных изменений, направленных на снятие барьеров для их внедрения. Обратиться в «песочницу» может любая организация, подав заявку в Банк России.