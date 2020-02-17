Банк России в 2020 году перечислит в бюджет Российской Федерации 500 млрд рублей в рамках сделки по продаже 50% плюс одной акции Сбербанка правительству РФ. Об этом говорится в материалах к законопроекту «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России», который размещен в электронной базе данных Госдумы.

Согласно документу, денежные средства, полученные по сделке, и/или права требования перечисляются до 1 июня финансового года с учетом условий, определенных в законопроекте (в 2020, 2021 и 2022 годах, соответственно, 500 млрд, 650 млрд и 400 млрд рублей, а оставшаяся часть — в 2023 году).

Также в рамках сделки регулятор передаст в казну имеющиеся права требования к Сбербанку по договорам субординированного кредита в размере 150 млрд рублей и к «ВЭБ.РФ» по договору о размещении денежных средств в депозит, балансовая стоимость которых равна 350 млрд рублей.



Как напоминает ТАСС, ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщал журналистам, что Банк России в 2020—2022 годах вернет в федеральный бюджет около 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка, остальную часть средств — в 2023 году. При этом, по словам замминистра, еще 700 млрд рублей в результате сделки останется у Банка России.