Значимым фактором неопределенности для динамики цен на нефть и роста мировой экономики в целом на горизонте 2020 года является дальнейшее развитие ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в опубликованном на сайте ЦБ докладе о денежно-кредитной политике .

Там отмечается, что, как и ранее, регулятор исходит из предпосылки о постепенном снижении цены на нефть марки Urals до 50 долларов США за баррель к началу 2021 года и ее сохранении вблизи этого уровня в дальнейшем. С учетом этого Банк России закладывает в базовый сценарий среднегодовую цену на нефть в 2020 году на уровне 55 долларов за баррель, в 2021—2022 годах — 50 долларов за баррель. При этом на горизонте 2020 года траектория цены на нефть уточнена с учетом фактической динамики мировых цен на нефть с начала текущего года.

«В основе траектории цены на нефть в базовом сценарии по-прежнему лежит предположение о снижении темпов мирового экономического роста и о некотором превышении предложения над спросом на рынке нефти в условиях значительного роста добычи вне стран ОПЕК+. При этом Банк России предполагает, что на горизонте 2020 года ряд факторов будут оказывать как повышательное, так и понижательное давление на мировые цены на нефть. Так, поддержку ценам на нефть окажут факторы со стороны предложения: действие соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти до марта 2020 года, включая добровольное перевыполнение квот о сокращении добычи отдельными странами — участниками соглашения; сохраняющиеся ожидания сокращения добычи и экспорта нефти из Ирана, Ливии и Венесуэлы в условиях политической напряженности; некоторое смягчение торговых противоречий между США и Китаем на фоне подписанного в январе торгового соглашения. В то же время понижательное давление на мировые цены на нефть окажет неопределенность, связанная с распространением коронавируса, ограничивающая рост мирового спроса на нефть», — отмечается в докладе о ДКП.



Напомним, ЦБ ожидает роста экономики России в текущем году на 1,5—2%.