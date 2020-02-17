Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов (СЧА ПИФ) за 2019 год выросла на 32,4% или 1,1 трлн рублей, до 4,48 трлн рублей. Это самый большой чистый приток средств в ПИФ за последние пять лет, говорится в информационно-аналитическом комментарии «Тенденции рынка ПИФ».

Рекордным за этот же период оказался и квартальный нетто-приток средств в фонды для неквалифицированных инвесторов — 62,7 млрд рублей за IV квартал, что вдвое превышает результат III квартала 2019 года.



Всего по итогам 2019 года в ПИФ для неквалифицированных инвесторов вложено 0,9 трлн рублей (рост на 10,5% в IV квартале относительно III квартала). Розничные инвесторы наращивают вложения в открытые и биржевые фонды, паи которых можно купить и погасить в любой день. Портфели открытых и биржевых ПИФ выросли за квартал на 21,7% (до 454,7 млрд рублей) и 51,6% (до 16,9 млрд рублей) соответственно. Рост СЧА розничных ПИФ происходит на фоне снижения ставок по депозитам. Одновременно в закрытых интервальных ПИФ для неквалифицированных инвесторов наблюдается отток средств (до 422,6 и 6,6 млрд рублей соответственно).

Более половины (61%) вложений ПИФ для неквалифицированных инвесторов приходится на активы реального сектора экономики. Почти треть средств (31%, или 285,7 млрд рублей) таких фондов вложено в отрасль строительства, недвижимости, девелопмента и инфраструктуры, однако доля этих вложений снижалась в течение всего года (на 3,2 п.п. за квартал и на 6,7 п.п. за год). За IV квартал сократилась доля вложений в финансовые компании (до 17,5%, или 161,4 млрд рублей), но увеличилась в банки (до 12,5%, или 115,3 млрд рублей) и нефтегазовые компании (до 11,1%, или 102,4 млрд рублей). Средства ПИФ для неквалифицированных инвесторов в основном вкладываются в корпоративные облигации (по итогам года доля составила 30,5%), акции и депозитарные расписки на акции (24,1%), а также в объекты недвижимости (23,1%).

Объем средств ПИФ для квалифицированных инвесторов в IV квартале вырос на 13,8%, до 3,58 трлн рублей, из которых 98,8% (3,53 трлн рублей) приходится на закрытые фонды. Средства таких ПИФ в основном представлены вложениями в финансовый сектор (55,8%, за квартал доля выросла на 3,5 п. п.). В портфелях таких фондов продолжается наращивание доли активов финансовых компаний (+3,2 п. п. за квартал, до 46,3%) на фоне сокращения вложений в отрасль строительства, недвижимости, девелопмента и инфраструктуры (-3,7 п. п., до 25,6%).

Всего по итогам года на рынке было зарегистрировано 1 531 ПИФ, из которых 525 ПИФ предназначены для неквалифицированных инвесторов, 1 006 — для квалифицированных. Годом ранее на рынке было 1 440 фондов (554 и 886 соответственно). В IV квартале 2019 года на рынке зарегистрировано 74 новых фонда.