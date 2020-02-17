Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта.

Обновленные ставки по-прежнему зависят от размера первоначального взноса клиента и составляют:

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь можно под 8,7% годовых. При покупке недвижимости у партнеров банка ставка составит от 8,5% до 9% годовых.

Остальные условия кредитования остались прежними. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств заемщика составляет 10% стоимости квартиры, 20% стоимости апартаментов или квартиры, приобретаемой по специальным предложениям партнеров банка, 30% стоимости коммерческой недвижимости и машино-места, 35% стоимости дома и земельного участка. Сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей в зависимости от программы, а срок может составлять от года до 25 лет.

При отказе заемщика от комплексного ипотечного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п. Аналогичная надбавка будет действовать при отказе клиента от аккредитивной формы расчетов или расчетов через эскроу (в зависимости от программы). По большинству из представленных программ заемщик может оформить кредит без подтверждения дохода, однако для этого придется внести повышенный первоначальный взнос.



«Также банк снизил с 4,99% до 4,69% годовых ставку по семейной ипотеке . В рамках этой программы у заемщиков также существует возможность получить кредит без подтверждения дохода при внесении первоначального взноса в 30% и сумме кредита до 10 миллионов рублей», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.