Банк «Ак Барс» и мобильное приложение CoinKeeper выпустили виртуальную карту в рамках технологического сотрудничества на основе открытых API, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Концепция открытого банкинга предполагает интеграцию продуктов разных поставщиков. Сторонние сервисы могут получить доступ к инфраструктуре банка «Ак Барс» с помощью наших программных интерфейсов. Это позволяет взаимодействовать с системой банка, безопасно обмениваться данными и создавать новые удобные клиентские сервисы. В кейсе с CoinKeeper банк отвечает за выпуск и обслуживание предоплаченных виртуальных карт», — отметил директор по инновациям банка «Ак Барс» Дамир Галиев.



Виртуальная карта позволяет автоматически загружать данные о доходах и расходах в мобильное приложение CoinKeeper. Пользователи могут самостоятельно определить категории учета расходов и получать по ним «умные» push-уведомления с прогнозами трат. Подробная статистика показывает, куда уходят деньги, где пользователь тратит больше, чем планировал, какие расходы можно сократить.

Карта оформляется бесплатно в приложении CoinKeeper.

«CoinKeeper дает пользователям то, чего не хватает приложениям банков, — возможность видеть все свои финансы в одном месте, самостоятельно определять категории трат, планировать бюджет, добавлять к операциям метки и комментарии, смотреть подробную аналитику и прогнозы. Сочетание этих возможностей и собственной платежной карты делает нас полноценным необанком», — прокомментировал генеральный директор CoinKeeper Илья Чернецкий.

Внедрение открытых API на рынке координируют ассоциация «ФинТех» и Банк России.