Альфа-Банк предложил малому бизнесу пакет услуг «Бесплатно навсегда» — с бесплатным открытием и обслуживанием расчетного счета на всю историю отношений клиента с банком.



Пакет предназначен для новых клиентов, открывающих первый счет в Альфа-банке, и включает в себя полный набор платежных инструментов и сервисов, необходимых для расчетов с контрагентами и управления выручкой.



Проанализировав потребности предпринимателей, начинающих свое дело, банк установил специальные условия и бесплатные лимиты по самым востребованным видам операций.



В рамках пакета для клиента бесплатны:

· лимит до 100 тысяч рублей в месяц — для переводов со счета индивидуального предпринимателя на собственный счет физлица в Альфа-Банке

· три платежа в отчетный месяц на счета юрлиц, открытые в других банках

· все платежи в бюджет и налоговые органы

· все платежи на счета юрлиц, открытые в Альфа-Банке

· выпуск первой пластиковой карты «Альфа-Бизнес» и всех цифровых b2b-карт

· онлайн-бухгалтерия



На операции свыше бесплатных лимитов действует гибкая система тарифов.

Также всем клиентам Альфа-Банка доступен полный функционал интернет- и мобильного банка с уникальными сервисами, обеспечивающими развитие и безопасность бизнеса.



«Малому бизнесу, работающему в жесткой конкурентной среде, нужны эффективные сервисы по доступной цене. Мы решили поддержать небольшие компании и стартапы, предложив им бесплатный счет на все время работы в банке и бесплатные лимиты операций, в которые зачастую укладывается молодой бизнес. Наш подход — любой клиент, независимо от его финансовых возможностей, получает комплексное решение для развития: быструю систему расчетов, удобные инструменты для работы с выручкой, технологичные сервисы для защиты бизнеса и поиска надежных партнеров», — комментирует руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.