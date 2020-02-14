Альфа-Банк предложил малому бизнесу пакет услуг  «Бесплатно навсегда» — с бесплатным открытием и обслуживанием расчетного счета на всю историю отношений клиента с банком. 

Пакет предназначен для новых клиентов, открывающих первый счет в Альфа-банке, и включает в себя полный набор платежных инструментов и сервисов, необходимых для расчетов с контрагентами и управления выручкой. 

Проанализировав потребности предпринимателей, начинающих свое дело, банк установил специальные условия и бесплатные лимиты по самым востребованным видам операций. 

В рамках пакета для клиента бесплатны
·        лимит до 100 тысяч рублей в месяц — для переводов со счета индивидуального предпринимателя на собственный счет физлица в Альфа-Банке 
·        три платежа в отчетный месяц на счета юрлиц, открытые в других банках 
·        все платежи в бюджет и налоговые органы 
·        все платежи на счета юрлиц, открытые в Альфа-Банке 
·        выпуск первой пластиковой карты «Альфа-Бизнес» и всех цифровых b2b-карт 
·        онлайн-бухгалтерия 

На операции свыше бесплатных лимитов действует гибкая система тарифов. 
Также всем клиентам Альфа-Банка доступен полный функционал интернет- и мобильного банка с уникальными сервисами, обеспечивающими развитие и безопасность бизнеса. 

«Малому бизнесу, работающему в жесткой конкурентной среде, нужны эффективные сервисы по доступной цене. Мы решили поддержать небольшие компании и стартапы, предложив им бесплатный счет на все время работы в банке и бесплатные лимиты операций, в которые зачастую укладывается молодой бизнес. Наш подход — любой клиент, независимо от его финансовых возможностей, получает комплексное решение для развития: быструю систему расчетов, удобные инструменты для работы с выручкой, технологичные сервисы для защиты бизнеса и поиска надежных партнеров», — комментирует руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин. 