Севергазбанк ввел новую кредитную программу для своих клиентов — юридических лиц и предпринимателей, пользующихся расчетно-кассовым обслуживанием. Программа «С-линия» предназначена для пополнения оборотных средств (С — скорость), сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Преимуществами продукта являются отсутствие требования залогового обеспечения и быстрое рассмотрение заявки. Ставка по кредиту составляет всего 9,8% годовых. Для его оформления предприятиям достаточно предоставить минимальный пакет документов», — говорится в релизе.

Кредитная линия позволяет многократно использовать кредитные средства с ссудного счета в банке на различные цели, уточняют в финучреждении. Предоставление средств происходит на основании заявок в пределах выделенного банком лимита (до 1 млн рублей).

Срок действия кредитного договора составляет 720 дней.

Также для действующих клиентов в Севергазбанке доступны программы «С-Овердрафт» и «С-Кредит» (торговый кредит).