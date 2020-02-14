Русфинанс Банк представил сниженные кредитные ставки для покупки автомобилей Peugeot и Citroen, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, банк снизил ставки до 3,9% годовых для покупателей модели Peugeot 3008; до 4,9% годовых — для Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer и до 6,9% — для Citroen C5 Aircross.

«Финансирование можно получить просто и максимально быстро. Для этого достаточно подать заявку онлайн на сайтах Peugeot и Citroen или у любого официального дилера, при этом справка о доходах не требуется», — уточнил начальник управления продаж департамента автокредитования Русфинанс Банка Павел Самойлов.

Кредитные предложения Русфинанс Банка доступны покупателям коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen.