Компания «МТС» запустила онлайн-площадку, где клиенты могут без установки специального ПО и сторонних приложений подключить полезные IT-сервисы для бизнеса, сообщает пресс-служба оператора.

Платформа «МТС Твой бизнес» предоставляет доступ к продуктам, которые помогут предпринимателям эффективно управлять своим делом. На текущий момент запущены три сервиса: Workze, «МТС Маркетолог» и Insider.

Workzen — это планировщик задач, который помогает управлять бизнесом и заменяет собой разрозненные аналоговые инструменты. Базовые функции: карточки клиентов с подробной информацией и историей заказов, наглядная доска с этапами работы по проектам и статусами по каждому заказу, календарь и напоминания о дедлайнах. Сервис доступен в офлайн-режиме.

«МТС Маркетолог» — сервис для самостоятельного запуска таргетированной мобильной и медийной рекламы в Интернете. С помощью аналитики big data и специальных фильтров сервис помогает находить потенциальных клиентов среди десятков миллионов абонентов МТС.

Insider — сервис для проверки контрагентов, который собирает официальные данные о юридических лицах в России, анализирует и представляет в удобной форме заключение о благонадежности проверяемых компаний. Сервис работает на базе b2b-стартапа из корпоративного акселератора МТС.

Оплата сервисов Workzen и Insider реализована по подписной модели. В сервисе «МТС Маркетолог» оплата происходит за каждую рекламную кампанию в зависимости от фактического объема рекламы и выбранных настроек. В текущем году портфель платформы пополнят новые продукты и сервисы МТС и партнеров, в частности появятся услуги МТС Банка, конструкторы сайтов и документов, а также программа лояльности.

