Почти четверть (22%) респондентов не знают, зачем выплачивать ипотеку раньше срока, показало исследование Райффайзенбанка. Для большинства россиян (78%) размер ежемесячного платежа важнее срока ипотечного кредита.



Досрочно или частично досрочно погашать ипотеку планируют 44% респондентов. Основная причина отказа от такого варианта закрытия кредита — отсутствие лишних денег. Ее назвали 75% опрошенных.

Налоговый вычет большинство респондентов (73%) собираются потратить на досрочное погашение. 24% опрошенных вложат возвратные деньги в ремонт. 3% — либо уже ранее использовали налоговый вычет, либо потратят его на себя: съездят в отпуск или обновят автомобиль.



Среднее время закрытия ипотечного кредита в Райффайзенбанке — семь лет вместо 15, уточнили в кредитной организации.





