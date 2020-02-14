Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 млрд долларов, сообщает Forbes.

Его финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд по привлечению инвестиций, по итогам которого оценка компании увеличивается до 6 млрд долларов. Ожидается, что официально об этих результатах сообщат на следующей неделе.

По данным источников журнала, доля основателя в компании составляет около 30%, что и позволяет оценить состояние Сторонского примерно в 1,6 млрд долларов.

В прошлом году Forbes оценивал состояние бизнесмена в 500 млн долларов.