Банк «Россия» оптимизировал процедуру оформления дистанционного обслуживания корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь подключиться к системе «Клиент — банк» можно по единому заявлению одновременно с открытием первого счета.



При открытии второго и последующего счетов подключение к системе «Клиент — банк» происходит автоматически, без дополнительных заявлений.

«Таким образом, через одно поданное заявление будет производиться открытие счетов, предоставление услуг по расчетно-кассовому обслуживанию и подключение к системе «Клиент — банк», — отмечают в банке.