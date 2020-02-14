Банк «Нейва» понизил ставки по вкладам в рублях и окончил прием средств в евро.



Депозит «Простая арифметика» (от 1,5 тыс. рублей на 100 дней) открывается под 4% (вместо 4,75%), «Классика жанра» (от 30 тыс. рублей на 181 и 370 дней) — под 4,5—5% (ранее — под 5,25—5,75%), а «Мобильный» (от 10 тыс. рублей на 91 день) — под 4,25% годовых (прежде — под 5,5%).

По всем вкладам предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

По вкладу «Простая арифметика» возможны расходные операции. При досрочном расторжении договора процентная ставка сохраняется.