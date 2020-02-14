Доля заемщиков с высоким ежемесячным доходом (от 100 тыс. рублей), которые берут краткосрочные PDL-займы ( займы «до зарплаты» ), за последний год выросла почти на 20%. Таковы данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir (МФК «Вэббанкир»), проводившегося с января 2019 года по январь 2020-го.

«За год доля заемщиков с ежемесячным доходом свыше 100 тысяч рублей увеличилась на 19,8%. Если в январе 2019 года она оценивалась в 4% от общей клиентской базы, то в январе 2020 года этот показатель составил 4,8%. То есть вырос на 0,8 процентного пункта. Также на 16% выросла и доля тех, кто обращался на платформу за займом, имея доход в месяц от 46,5 тысячи (средняя заработная плата, по данным Росстата) до 100 тысяч рублей. В начале 2019 года доля таких заемщиков составляла 24,4%, а в январе 2020 года — уже 28,3%», — отмечается в релизе.

При этом доля тех, чей доход совсем невысок (менее прожиточного минимума, или 12,1 тыс. рублей в месяц), напротив, снизилась на 14,4%. Год назад доля таких заемщиков составляла 1,6%, сейчас — 1,4%. По данным Webbankir, сократилась и доля заемщиков, которые зарабатывают от 12,1 тыс. до 46,5 тыс. рублей в месяц. Если в 2019 году их доля составляла 70%, то в 2020 году — 65,5% от общей клиентской базы (минус 4,5 п. п.).

«Интересно, что, хотя ставки по PDL по-прежнему выше, чем по банковским потребкредитам, часть клиентов берут займы в МФО, чтобы расплатиться вовремя с банками и не испортить свою кредитную историю. По оценкам Webbankir, таковых насчитывается около 5% от общего числа заемщиков, у которых есть банковские кредиты», — говорится в исследовании.