Россияне после запуска Системы быстрых платежей (СБП) стали реже пользоваться банкоматами для снятия и внесения наличных, показало исследование банка «Русский Стандарт», которое имеется в распоряжении агентства «Прайм».

Система быстрых платежей сделала карточные операции более удобными для россиян, что поменяло их платежное поведение при пользовании банкоматами, обратили внимание аналитики. Среди тех, кто сегодня пополняет собственные счета через СБП, 70,5% ранее не использовали для этого переводы, а в основном пользовались банкоматами, поделился статистикой вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев.

«Количество операций получения наличных в банкоматах в 2019 году снизилось на 18% по сравнению с 2018 годом. В свою очередь, число операций внесения наличных упало на 28%. В то же время значительно выросли пополнения карт (счетов) через безналичные направления – в 2,5 раза в 2019 году относительно 2018 года», — подсчитали в банке. При этом снизилось не только число, но и объем таких операций: внесения — на 24%, а снятия наличных — на 5,7%. Средняя сумма получения средств с карты в банкоматах в 2019 году составила 20 220 рублей.

Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже около 40 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Кроме того, специалисты банка изучили, как на платежное поведение клиентов при пользовании банкоматами повлияло внедрение NFC-технологии (функции бесконтактного взаимодействия). В самом начале появления таких банкоматов клиенты предпочитали чаще снимать деньги, нежели вносить средства на счета, а теперь ситуация постепенно выравнивается.

«По итогам 2019 года в целом мы можем наблюдать следующее соотношение операций по пополнению карты к снятию наличных: 45% к 55% по количеству операций и 55% к 45% — по сумме операций в бесконтактных банкоматах. При этом средний чек одной операции в банкоматах с технологией NFC по снятию наличных составил 10 875 рублей, тогда как по внесению — 16 075 рублей», — подсчитали в банке.