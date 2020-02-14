Правительство РФ поручило первому зампредседателя Кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам .

«Первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову, заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с участием председателя ЦБ Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить председателю правительства РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин поручил Минстрою совместно с Минэкономразвития и Росреестром до 16 марта 2020 года представить в правительство предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, реализуемых правительством России.