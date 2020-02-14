Введение единой ставки страхования по ипотечным кредитам не приведет к хорошему результату, так как страховщики оценивают риски по каждому клиенту отдельно. Так во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) прокомментировали предложение вице-премьера Марата Хуснуллина установить единую ставку страхования по жилищным кредитам.



По мнению Хуснуллина, единая ставка страхования позволит снизить стоимость ипотеки.

«Единая ставка по страхованию для всех клиентов вряд ли приведет к хорошему результату: страховщики, назначая тариф, оценивают конкретные риски, и размер тарифа зависит от этой оценки», — пояснили в ВСС.

Представитель ВСС также отметил, что на примере ОСАГО можно увидеть, что к экономии для добросовестных клиентов приводит совсем иной подход: когда тариф из одинакового для всех становится более индивидуальным.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что текущие ставки по ипотеке не позволяют улучшить жилищные условия россиян. Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с ЦБ проанализировать ситуацию и проработать вопрос снижения ипотечных ставок.