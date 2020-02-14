В терминале «Аэроэкспресс» международного аэропорта Шереметьево появилась единая зона банкоматов. Об этом сообщается на сайте компании «Аэроэкспресс», которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между столицей и аэропортами Московского авиационного узла.

«Благодаря нововведению пассажирам не придется долго искать необходимый банкомат, так как все они размещены в одном месте, оформленном в единой стилистике «Аэроэкспресса», — отмечается в релизе.

Банкоматы расположены на третьем этаже железнодорожного терминала «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево рядом с зоной лифтов.

